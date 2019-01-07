Футболисты сборной Азербайджана привлечены в основную команду "Бешикташа"

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Турецкий "Бешикташ" приступил к учебно-тренировочным сборам в Анталье.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, в составе также представлены двое футболистов, участвовавших в 2016 году вместе со сборной Азербайджана U17 в чемпионате Европы в Баку.

Это - защитники Эге Атлам и Гусейн Сейлигли. Главный тренер Шенол Гюнеш привлек обоих игроков в основную команду "Бешикташа".

Оба защитника после чемпионата Европы были привлечены в сборную Азербайджана. В последний раз Г.Сейлигли приглашали в сборную U-21 для товарищеского матча с Украиной и Боснией и Герцеговиной в ноябре 2018 года.

Что касается Эге Атлама, в январе 2017 года он участвовал на прошедшем в Санкт-Петербурге международном турнире в память Валентина Гранаткина.

Отметим, что сборы "Бешикташа" в "Анталье" продлятся до 14 января.

В первой половине сезона Эге Атлам и Гусейн Сейлигли надевали форму "черных орлов" в команде U-21.