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    Футболисты сборной Азербайджана привлечены в основную команду "Бешикташа"

    Эге Атлам и Гусейн Сейлигли поехали в Анталью

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Турецкий "Бешикташ" приступил к учебно-тренировочным сборам в Анталье. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, в составе также представлены двое футболистов, участвовавших в 2016 году вместе со сборной Азербайджана U17 в чемпионате Европы в Баку.

    Это - защитники Эге Атлам и Гусейн Сейлигли. Главный тренер Шенол Гюнеш привлек обоих игроков в основную команду "Бешикташа". 

    Оба защитника после чемпионата Европы были привлечены в сборную Азербайджана. В последний раз Г.Сейлигли приглашали в сборную U-21 для товарищеского матча с Украиной и Боснией и Герцеговиной в ноябре 2018 года.

    Что касается Эге Атлама, в январе 2017 года он участвовал на прошедшем в Санкт-Петербурге международном турнире в память Валентина Гранаткина. 

    Отметим, что сборы "Бешикташа" в "Анталье" продлятся до 14 января. 

    В первой половине сезона Эге Атлам и Гусейн Сейлигли надевали форму "черных орлов" в команде U-21.

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