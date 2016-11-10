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    Футболист сборной Голландии потерял память

    Столкнулись нападающий и вратарь

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ С футболистом сборной Голландии произошел несчастный случай.

    Как сообщает Report, во время товарищеского матча игрок получил тяжелую травму.

    На 26-й минуте матча он потерял сознание, столкнувшись с вратарем команды-соперницы Симоном Миньеле. Судьи вывели футболиста с поля и ему была оказана медицинская помощь.

    В заявлении "Mirror" главный тренер сборной Голландии Данни Блинд заявил, что в результате несчастного случая футболист потерял память: "Врачи сказали, что он повредил нерв и потерял память на 20 минут. В подобных случаях нужно быть осторожными".

    Отметим, что матч завершился со счетом 1:1. 

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