Месси установил рекорд по числу голов за короткое время

Футбол
17 августа 2025 г. 19:05
Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси установил рекорд, быстрее всех в истории забив 875 голов в карьере.

Как передает Report со ссылкой на Goal, футболист отличился в матче регулярного чемпионата MLS против "Лос-Анджелес Гэлакси".

Аргентинец достиг подобного результата быстрее всех в истории, сделав это за 1116 матчей. Также Месси стал самым молодым игроком, который достиг этого результата.

В составе "Барселоны" Месси становился десятикратным чемпионом Испании, семикратным обладателем Кубка страны, а также четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Всего в составе каталонцев он провел 778 матчей во всех турнирах, в которых забил 672 мяча. Кроме того, Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча".

