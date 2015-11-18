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    Футбольные клубы "Монако" и "Олимпик Марсель" запретили приезд гостевых болельщиков

    Руководители УЕФА и бельгийского клуба поддержали эту инициативу

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Монако" запретил приезд гостевых болельщиков на матч группового турнира Лиги Европы против бельгийского "Андерлехта", который состоится 26 ноября после терактов в Париже.

    Как сообщает Report со ссылкой на AP, изначально решение о запрете приняло правительство княжества Монако по соображениям безопасности. Руководители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и бельгийского клуба поддержали эту инициативу.

    Также не смогут поддержать свою команду болельщики голландского "Гронингена", которые должны сыграть с другим французским клубом "Олимпик Марсель". Эта мера также связана с вопросами безопасности.

    Ранее по соображениям безопасности были отменены товарищеский матч сборных Бельгии и Испании в Брюсселе и встреча Германия - Нидерланды в Ганновере.

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