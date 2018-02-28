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    ФИФА включила Азербайджан в список самых потратившихся на трансферы стран - СПИСОК

    Между общим доходом и расходом образовался дефицит в 4,7 млн долларов

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ ФИФА обнародовала список стран с наибольшим доходом и расходом клубов от международных трансферов в 2017 году.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, Азербайджан попал в список "Топ-15" страх, понесших больше всего расходов. Между общим доходом и расходом от трансферов клубов страны образовался дефицит в 4,7 млн долларов. В результате Азербайджан занял 14 место. Лидирует в списке Англия с 988,1 млн долларов. У Германии на втором месте сумма составляет 237,8 млн долларов. Расход китайских клубов составил 227 млн долларов.

    В списке получивших наибольший доход стран лидирует Португалия - 707,5 млн долларов. Бразилия заработала 226,9 млн долларов, Голландия - 176,6 млн долларов. Эти страны занимают соответственно 2 и 3 места.

    Страны, понесшие наибольшие расходы (в млн долларов):

    1. Англия - 988,1

    2. Германия - 237,8

    3. Китай - 227

    4. Франция - 215,9

    5. Италия - 145,7

    6. США - 66,3

    7. Россия - 61,9

    8. Турция - 57,1

    9. Индия - 36,3

    10. Япония - 30,5

    11. Саудовская Аравия - 24,1

    12. Шотландия - 12,9

    13. Мексика - 7,7

    14. Азербайджан - 4,7

    15. Ангола - 3,9

    Страны, получившие наибольшую прибыль (в млн долларов):

    1. Португалия - 707,5

    2. Бразилия - 226,9

    3. Голландия - 176,6

    4. Аргентина - 162,1

    5. Испания - 110

    6. Бельгия - 87,9

    7. Австрия - 62,6

    8. Украина - 59,3

    9. Хорватия - 51,8

    10. Швеция - 37,5

    11. Греция - 36,8

    12. Швейцария - 36

    13. Уругвай - 35,1

    14. Польша - 25,6

    15. Сербия - 23,6.

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