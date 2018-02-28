ФИФА включила Азербайджан в список самых потратившихся на трансферы стран - СПИСОК

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ ФИФА обнародовала список стран с наибольшим доходом и расходом клубов от международных трансферов в 2017 году.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, Азербайджан попал в список "Топ-15" страх, понесших больше всего расходов. Между общим доходом и расходом от трансферов клубов страны образовался дефицит в 4,7 млн долларов. В результате Азербайджан занял 14 место. Лидирует в списке Англия с 988,1 млн долларов. У Германии на втором месте сумма составляет 237,8 млн долларов. Расход китайских клубов составил 227 млн долларов.

В списке получивших наибольший доход стран лидирует Португалия - 707,5 млн долларов. Бразилия заработала 226,9 млн долларов, Голландия - 176,6 млн долларов. Эти страны занимают соответственно 2 и 3 места.

Страны, понесшие наибольшие расходы (в млн долларов):

1. Англия - 988,1

2. Германия - 237,8

3. Китай - 227

4. Франция - 215,9

5. Италия - 145,7

6. США - 66,3

7. Россия - 61,9

8. Турция - 57,1

9. Индия - 36,3

10. Япония - 30,5

11. Саудовская Аравия - 24,1

12. Шотландия - 12,9

13. Мексика - 7,7

14. Азербайджан - 4,7

15. Ангола - 3,9

Страны, получившие наибольшую прибыль (в млн долларов):

1. Португалия - 707,5

2. Бразилия - 226,9

3. Голландия - 176,6

4. Аргентина - 162,1

5. Испания - 110

6. Бельгия - 87,9

7. Австрия - 62,6

8. Украина - 59,3

9. Хорватия - 51,8

10. Швеция - 37,5

11. Греция - 36,8

12. Швейцария - 36

13. Уругвай - 35,1

14. Польша - 25,6

15. Сербия - 23,6.