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ФИФА положительно ответит на обращение АФФА

ФИФА положительно ответит на обращение АФФА

ФИФА согласилась временно увеличить количество замен в матчах.

Как передает Report со ссылкой на Marca, соответствующий документ уже подготовлен и на следующей неделе будет обнародован для общественности. Сообщается, что предложение будет носить рекомендательный характер. После ФИФА это правило должно быть подтверждено Международным советом футбольных ассоциаций (İFAB).

Отметим, что ФИФА в конце апреля предложило повысить количество замен на матчах с трех до пяти, чтобы уберечь игроков от травм.

Ранее АФФА обратилась в ФИФА за согласием для увеличения количества замен в Премьер-лиге до 4. В большинстве стран мира чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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