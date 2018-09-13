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    ФИФА может ограничить количество отдаваемых в аренду игроков

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность введения ограничений по количеству игроков, отдаваемых в аренду.

    Как сообщает Report со ссылкой на Bild, по замыслу ФИФА, клубы смогут отправлять в аренду максимум восемь игроков, при этом не более четырёх в один клуб. Исключение может быть сделано для талантливых воспитанников клуба в возрасте до 21 года.

    Если ограничение вступит в силу, то больше всего оно повлияет на "Челси" и "Ювентус". В текущем сезоне английский клуб отдал в аренду 40 игроков, 26 футболистов арендовано у бьянконери.

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