ФИФА может ограничить количество отдаваемых в аренду игроков

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность введения ограничений по количеству игроков, отдаваемых в аренду.

Как сообщает Report со ссылкой на Bild, по замыслу ФИФА, клубы смогут отправлять в аренду максимум восемь игроков, при этом не более четырёх в один клуб. Исключение может быть сделано для талантливых воспитанников клуба в возрасте до 21 года.

Если ограничение вступит в силу, то больше всего оно повлияет на "Челси" и "Ювентус". В текущем сезоне английский клуб отдал в аренду 40 игроков, 26 футболистов арендовано у бьянконери.