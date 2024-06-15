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Евро-2024: Албанский футболист забил самый быстрый гол в матче между сборными Италии и Албании

Евро-2024: Албанский футболист забил самый быстрый гол в матче между сборными Италии и Албании Албанский футболист забил самый быстрый гол в матче сборных Италии и Албании в первом туре группового этапа Чемпионата Европы по футболу.
Футбол
15 июня 2024 г. 23:23
Евро-2024: Албанский футболист забил самый быстрый гол в матче между сборными Италии и Албании

Албанский футболист забил самый быстрый гол в матче сборных Италии и Албании в первом туре группового этапа Чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, Недим Байрами, забивший гол на 1-й минуте, вывел албанцев вперед.

Данный матч является последней игрой дня в первом туре группового этапа Чемпионата Европы по футболу. В матче, стартовавшем на арене "Сигнал Идуна Парк", встретились две команды группы B - Италии и Албании.

В качестве главного арбитра встречи выступает Феликс Цвайер.

23:17

Cтартовал матч 1-го тура группового этапа в группе B Евро-2024 между сборными Италии и Албании.

Как передает Report, в качестве главного арбитра встречи выступает Феликс Цвайер.

Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по бакинскому времени.

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