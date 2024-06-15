Евро-2024: Албанский футболист забил самый быстрый гол в матче между сборными Италии и Албании

Албанский футболист забил самый быстрый гол в матче сборных Италии и Албании в первом туре группового этапа Чемпионата Европы по футболу.
Как передает Report, Недим Байрами, забивший гол на 1-й минуте, вывел албанцев вперед.
Данный матч является последней игрой дня в первом туре группового этапа Чемпионата Европы по футболу. В матче, стартовавшем на арене "Сигнал Идуна Парк", встретились две команды группы B - Италии и Албании.
В качестве главного арбитра встречи выступает Феликс Цвайер.
23:17
Cтартовал матч 1-го тура группового этапа в группе B Евро-2024 между сборными Италии и Албании.
Как передает
Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по бакинскому времени.