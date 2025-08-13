ESPN опубликовал рейтинг топ-30 тренеров Европы

Спортивное издание ESPN представило рейтинг топ-30 футбольных тренеров Европы.

Как сообщает Report , при составлении списка авторы опирались на такие параметры: тренерская смекалка, футбольный стиль, управленческие навыки, коммуникация с игроками и СМИ, история достижений и способность удивлять и генерировать новые идеи. Каждый тренер был оценён по 100-балльной шкале. При этом портал не рассматривал тренеров, которые не возглавляли команды более года (Юрген Клопп) или тренируют сборные (Карло Анчелотти, Луис де ла Фуэнте, Дидье Дешам и др.)

Первое место занял тренер французского "ПСЖ" Луис Энрике, работу которого авторы оценили на 86 баллов из 100. На втором месте расположился Арне Слот из "Ливерпуля". Третью строчку занимает главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

Рейтинг футбольных тренеров Европы по версии ESPN:

1. Луис Энрике ("ПСЖ");

2. Арне Слот ("Ливерпуль");

3. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити");

4. Хаби Алонсо (мадридский "Реал");

5. Ханс-Дитер Флик ("Барселона");

6. Микель Артета ("Арсенал");

7. Антонио Конте ("Наполи");

8. Симоне Индзаги ("Интер");

9. Джан Пьеро Гасперини ("Рома");

10. Эрнесто Вальверде ("Атлетик" из Бильбао);

11. Унаи Эмери ("Астон Вилла");

12. Энцо Мареска ("Челси");

13. Андони Ираола ("Борнмут");

14. Оливер Гласнер ("Кристал Пэлас");

15. Эдди Хау ("Ньюкасл Юнайтед");

16. Диего Симеоне (мадридский "Атлетико");

17. Томас Франк ("Тоттенхэм");

18. Роберто Де Дзерби ("Марсель");

19. Венсан Компани ("Бавария");

20. Массимилиано Аллегри ("Милан");

21. Тьяго Мотта (без клуба);

22. Ангелос Постекоглу (без клуба);

23. Брендан Роджерс ("Селтик");

24. Рубен Аморим ("Манчестер Юнайтед");

25. Марко Силва ("Фулхэм");

26. Эрик тен Хаг ("Байер");

27. Фабиан Хюрцелер ("Брайтон энд Хоув Альбион");

28. Дэвид Мойес ("Эвертон");

29. Нуну Эшпириту Санту ("Ноттингем Форест");

30. Дино Топпмеллер ("Айнтрахт").