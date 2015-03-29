​Эмиль Балаев: У меня есть шанс стать вторым вратарем в "Айнтрахт"

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ "Я не скучаю по Баку. Тренировок в "Айнтрахт" бывает очень много. Каждый день участвую на двух тренировках. У меня нет времени, чтобы скучать".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам вратарь немецкого клуба "Айнтрахт" Эмиль Балаев.

20-летний футболист также назвал причину, по которой не смог попасть в основной состав. Он отметил, что ждет, когда уйдет второй вратарь франкфуртской команды Феликс Видвальд: "Кевин Трапп является не только основным вратарем команды, но и капитаном. Второй вратарь - Феликс Видвальд. СМИ Германии пишут, что летом он планирует перейти в "Вердер". Поэтому, у меня может появиться шанс стать вторым вратарем. После этого все будет зависеть от меня самого".

Приглашенный в сборную Азербайджана Э.Балаев также завел разговор о коллеге Кямране Агаеве. По его словам, заменить Агаева не так уж и легко: "Показанная Кямраном игра налицо. Его игра на матче с Мальтой, можно сказать, поменяла судьбу игры. Вдобавок, у него большой опыт международной игры. Мне 20 лет и у меня нет такого международного опыта, как у Кямрана".