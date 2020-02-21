Эльхан Абдуллаев: Я поставил перед АФФА некоторые условия

"В первую очередь выражаю благодарность руководству АФФА за назначение на эту должность. Работать в любой сборной Азербайджана - честь. Главное, что мы представляем нашу страну. В сборной постараюсь продемонстрировать качественную работу".

Об этом в заявлении Report сказал недавно назначенный главным тренером сборной Азербайджана по футболу U18 Эльхан Абдуллаев.

Касаясь своего назначения, специалист отметил, что поставил перед АФФА некоторые условия: "Еще месяц назад координатор сборных Азербайджана в составе младших возрастных групп Милош Велебит вместе с Комитетом тренеров выдвинул мою кандидатуру. Обратившись к руководству АФФА, они изъявили желание, чтобы я работал с футболистами U-18. Я же поставил перед АФФА некоторые условия. Они не были связаны с финансами. В основном меня интересовала моя дальнейшая судьба, продолжительность контракта, хотелось узнать, как они оценят мою работу. Они тогда еще не ответили мне. Поэтому назначение так затянулось. Сегодня вопрос решился и я дал свое согласие. Мы заключили с АФФА двухлетний контракт".

Отметим, что Эльхан Абдуллаев в 2014 году работал в основной сборной Азербайджана помощником главного тренера Берти Фогтса. В разное время он возглавлял клубы "Карабах", АЗАЛ и "Нефтчи".