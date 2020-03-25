​Экс-вратарь "Карабаха" снял фильм

Бывший вратарь азербайджанского "Карабаха" Ханнес Халльдоурссон завершил работу над фильмом Leyniloqqa ("Секретный знак").

Как сообщает Report, по сюжету фильма полицейский борется с организованной преступностью в своей стране, наряду с этим бисексуальный страж порядка борется со своими чувствами.

Съемка полнометражного фильма была одной из целей исландского голкипера. Поскольку, как у активного игрока, у спортсмена было всего 2 дня свободного времени, которые Халльдоурссон смог посвятить только съемкам рекламы. Затем 36-летний вратарь присоединился к тренировкам.

Напомним, что Ханнес Халльдоурссон в первой половине сезона 2018/2019 выступал в "Карабахе". В настоящее время он играет в исландском клубе "Валюр".