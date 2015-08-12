 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Экс-президент футбольного клуба найден мертвым в отеле

    В последнее время 66-летний бизнесмен испытывал финансовые проблемы

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Экс-президент португальского футбольного клуба "Спортинг" Хорхе Гонсалвеш найден мертвым на курорте в 115 км от столицы Анголы Луанды. Как сообщает Report со ссылкой на Diario de Noticias, в последнее время 66-летний бизнесмен испытывал финансовые проблемы.

    Х.Гонсалвеш проходил лечение в психиатрической больнице. 

    Тело Гонсалвеша было найдено в ванной гостиничного номера. По факту смерти проводится расследование. 

    Отметим, что Хорхе Гонсалвеш занимал пост президента клуба "Спортинг"  в период с 1988 по 1989 год.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi