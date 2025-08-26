О нас

"Челси" готов заплатить 50 млн евро за Лопеса

"Челси" готов заплатить 50 млн евро за Лопеса "Челси" направил "Барселоне" официальное предложение по атакующему полузащитнику Фермину Лопесу.
Футбол
26 августа 2025 г. 19:43
Челси готов заплатить 50 млн евро за Лопеса

"Челси" направил "Барселоне" официальное предложение по атакующему полузащитнику Фермину Лопесу.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Sport.es, "аристократы" предложили 50 млн евро за 22-летнего игрока.

По информации источника, в каталонском клубе готовы рассмотреть это предложение, так как подобный трансфер смог бы решить все проблемы сине-гранатовых с финансовым фэйр-плей. Однако данная сделка во многом будет зависеть от решения самого испанского хавбека.

Отметим, что в минувшем сезоне Лопес принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Chelsea ready to pay €50 million for Lopez
Версия на азербайджанском языке "Çelsi" "Barselona"nın futbolçusu üçün 50 milyon avro ödəməyə hazırdır

Самое важное

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
ФотоПрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
22 августа 2025 г. 20:58
В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 18:45
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi