"Челси" готов заплатить 50 млн евро за Лопеса

"Челси" направил "Барселоне" официальное предложение по атакующему полузащитнику Фермину Лопесу.
Как сообщает Report со ссылкой на издание Sport.es, "аристократы" предложили 50 млн евро за 22-летнего игрока.
По информации источника, в каталонском клубе готовы рассмотреть это предложение, так как подобный трансфер смог бы решить все проблемы сине-гранатовых с финансовым фэйр-плей. Однако данная сделка во многом будет зависеть от решения самого испанского хавбека.
Отметим, что в минувшем сезоне Лопес принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.