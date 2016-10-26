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    Бывший футболист приговорен к девяти годам тюрьмы за перевозку наркотиков

    В грузовике, который принадлежал компании бывшего игрока менхенгладбахской Боруссии Марсело Плетша, обнаружено 793 кг марихуаны

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Бывший футболист менхенгладбахской "Боруссии" бразилец Марсело Плетш приговорен к девяти годам и двум месяцам тюрьмы за транспортировку 793 кг марихуаны, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    В ноябре 2015 года Плетша арестовали в Бразилии. В грузовике, который принадлежал компании футболиста, было обнаружено 793 кг марихуаны, спрессованной в 854 пакетика. С 10 ноября 2015 года бразилец находился под следствием.

    Бывший футболист продолжает отрицать все обвинения, заявляя о своей невиновности, и собирается подавать апелляцию. 

    За свою карьеру 40-летний Плетш играл за такие немецкие клубы, как "Боруссия" и "Кайзерслаутерн".

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