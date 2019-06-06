Буффон может продолжить карьеру в Италии

Вратарь Джанлуиджи Буффон, который покинул "ПСЖ", может продолжить карьеру в Италии. Как передает Report со ссылкой на championat.ru, 41-летний футболист получил предложение от "Брешии". Также агент итальянца сообщил, что Буффон имеет варианты продолжения карьеры в «Лацио» или "Дженоа".

Напомним, что Буффон перешел в "ПСЖ" летом прошлого года на правах свободного агента из "Ювентуса". В его пассиве 25 пропущенных мячей. С командой вратарь стал чемпионом Франции. До "Ювентуса" голкипер выступал за «Парму».