Болельщики "Бешикташ" установили новый рекорд

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Болельщики турецкого клуба "Бешикташ" во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы по футболу установили новый рекорд. Как сообщает Report, матч между "Бешикташем" и "Ливерпулем" на Олимпийском стадионе имени Ататюрка посмотрели 63 324 болельщиков.

Это самое большое число болельщиков за всю историю Лиги Европы УЕФА.

Отметим, что предыдущая встреча соперников, прошедшая в Англии, завершилась победой хозяев. Ответный матч закончился со счетом 1:0 в пользу "Бешикташа". Общий счет оказался равным, поэтому было сыграно дополнительное время, в течение которого результат остался прежним. Победитель определился в результате серии пенальти. В итоге "черные орлы" получили право выхода в следующий этап со счетом 5:4.