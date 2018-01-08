"Бешикташ" совершил трансфер нового нападающего вместо Дженка Тосуна

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Бешикташ" приобрел нового нападающего вместо проданного британскому "Эвертону" Дженка Тосуна. Как сообщает Report со ссылкой на Fanatik, "орлы" договорились с канадцем Кайлом Ларином.

С выступающим в "Орландо сити" 22-летним форвардом достигнуто соглашение на 3+1 год. Ларин в скором времени прибудет в Стамбул и подпишет официальный контракт. 10 января он примкнет к сборам команды в Анталье.

Отметим, что Кайл Ларин ямайского происхождения забил 12 голов в 28 играх и был автором трех плодотворных пасов. В сборной Канады он отличился 5 раз в 21 матче.