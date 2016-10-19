"Барселона" примет "Манчестер Сити" - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Сегодня пройдут последние матчи 3-го тура Лиги Чемпионов по футболу.

Как сообщает Report, сегодня состоятся игры между командами в группах A, B, C и D.

В группе С испанская "Барселона" примет "Манчестер Сити" (Англия). В другом матче группы встретятся шотландский "Селтик" и немецкая "Боруссия" (Мёнхенгладбах).

Турецкий "Бешикташ" будет гостить у "Наполи". А "Динамо" (Киев, Украина) встретится с "Бенфикой" (Португалия).

Лига Чемпионов, групповые матчи, 3-й тур

Группа A

22:45. "Арсенал" (Англия) - "Лудогорец" (Болгария)

22:45. ПСЖ (Франция) - "Базель" (Швейцария)

Очки: "Арсенал" - 4. ПСЖ- 4. "Базель" - 1. "Лудогорец" - 1.

Группа B

22:45. "Наполи" (Италия) - "Бешикташ" (Турция)

22:45. "Динамо" (Киев, Украина) - "Бенфика" (Португалия)

Очки: "Наполи" - 6. "Бешикташ" - 2. "Динамо" - 1. "Бенфика" - 1.

Группа C

22:45. "Селтик" (Шотландия) - "Боруссия" (Мёнхенгладбах, Германия)

22:45. "Барселона" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия)

Очки: "Барселона" - 6. "Манчестер Сити" - 4. "Селтик" - 1. "Боруссия" - 0.

Группа D

22:45. "Ростов" (Россия) - "Атлетико" (Испания)

22:45. "Бавария" (Германия) - ПСВ (Голландия)

Очки: "Атлетико" - 6. "Бавария" - 3. "Ростов" - 1. ПСВ- 1.