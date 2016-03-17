​Bakcell стал официальным спонсором Чемпионата Европы по футболу УЕФА U-17 – Азербайджан 2016

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ В головном офисе компании первого оператора мобильной связи Азербайджана - компании Bakcell состоялась церемония подписания спонсорского соглашения между местным организационным комитетом Чемпионата Европы по футболу УЕФА среди юношей до 17 лет – Азербайджан 2016 и компанией Bakcell.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, в соответствии с условиями данного спонсорского соглашения, подписанного генеральным секретарем Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и председателем местного организационного комитета Чемпионата Европы Эльханом Мамедовым и главным исполнительным директором компании Bakcell Ричардом Ширером, помимо оказания финансовой поддержки организационным мероприятиям по подготовке к проведению чемпионата, который пройдет с 5 по 21 мая 2016 года в Азербайджане, компания Bakcell в качестве телекоммуникационного партнера турнира обеспечит сотрудников местного организационного комитета мобильными устройствами и услугами связи.

"Проведение в Азербайджане крупных и престижных спортивных мероприятий уже стало доброй традицией. Будучи народным мобильным оператором, мы, в свою очередь, считаем своим долгом поддерживать подобные мероприятия. В рамках партнерства с АФФА, нами была проделана огромная работа по поддержанию устойчивого развития футбола в Азербайджане. До этого мы также являлись официальным спонсором Чемпионата мира по футболу среди женщин FIFA U-17, проведенного в Азербайджане. Мы хотели бы поблагодарить АФФА за предоставленную нам возможность оказать всевозможную поддержку в организации Чемпионата Европы по футболу УЕФА U-17, который пройдет в Баку в текущем году", - сказал главный исполнительный директор Bakcell Ричард Ширер.

"Мы очень рады отметить, что, начиная с 2012 года, компания Bakcell демонстрирует свою солидарность не только с АФФА, но и с азербайджанским футболом в целом. Как вы знаете, мы сотрудничали с компанией Bakcell во время организации Чемпионата мира по футболу 2012 года среди женщин FIFA U-17, проведенного в Азербайджане. А теперь компания Bakcell станет официальным спонсором Чемпионата Европы по футболу УЕФА U-17, который пройдет в Баку с 5 по 21 мая этого года. Кроме того, нами также успешно реализуется проект "Футбольная школа Манчестер Юнайтед" в партнерстве с Bakcell. Я надеюсь, что мы продолжим это плодотворное сотрудничество и в будущем", - подчеркнул генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов.

Нужно отметить, что Чемпионат Европы FIFA U-17 проводится с 2001 года среди национальных сборных U-17 стран-членов УЕФА. В последний раз данный чемпионат был проведен в 2015 году в Болгарии.