Президент венгерского профессионального футбольного клуба из Будапешта "Ференцварош", оформившего чемпионство в 31-й раз в своей истории, Габор Губадов является азербайджанцем по национальности.

Как сообщает Report, Губадов родом из Нахчыванского региона Азербайджана, семья переехала в Венгрию в прошлом веке. С 2006 года является депутатом венгерского парламента.

Отец Габора Губадова - азербайджанец по национальности, а мать - венгерка. Он закончил среднее образование в Пештержебете. В 1990-х годах работал предпринимателем в различных сферах. В 1997 году вместе с семьей переехал в Шорокшар.

Губадов принимал активное участие в референдуме в 2008 году и на выборах в Европарламент в Венгрии в 2009 году. С 2006 года является членом венгерского парламента, в этом году был выбран одним из 10 самых выдающихся людей Венгрии. Женат, отец троих детей - Эммы, Марселя и Оливии.

"Ференцварош" считается самым титулованным клубом Венгрии. Команда "зеленых орлов", помимо чемпионатов, 23 раза завоевывала Кубок страны и в сезоне 1974/1975 становилась финалистом Кубка обладателей кубков европейских стран. В решающей встрече этот клуб проиграл киевскому "Динамо" - 0:3. Нынешним главным тренером клуба является украинец Сергей Ребров.

Домашние игры "Ференцварош" проводит на Groupama Arena, вмещающей 22 тысячи болельщиков. Стадион был построен в 2013 году, в период руководства Губадовым, который был избран президентом клуба 15 февраля 2011 года.

Столичный клуб был удостоен звания лучшего клуба страны в 2006 году.

"Ференцварош", обеспечив золотые медали за 3 тура до конца этого сезона, завоевал путевку в Лигу чемпионов и стал потенциальным соперником для победителя Премьер-лиги Азербайджана.