​Азербайджанский судья-инспектор получил назначение на отборочный групповой матч ЕВРО-2016

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ УЕФА дал новое назначение азербайджанскому судье-инспектору международной категории Асиму Худиеву. Как сообщает Report, А.Худиев примет участие в матче Грузия - Шотландия отборочного группового тура ЕВРО-2016.

Он будет оценивать работу бригады рефери из Румынии под руководством судьи Овидиу Хацегана. В качестве представителя УЕФА на матч направлен Эмиль Убьяс (Чехия).

Отметим, что встреча состоится 4 сентября на стадионе "Динамо Арена" имени Бориса Пайчадзе.