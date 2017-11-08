Азербайджан поддержит безопасность чемпионата мира 2022 года

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В столице Катара Дохе состоялась конференция на тему "Безопасность на крупных мероприятиях".

Как сообщает Report, на мероприятии обсудили сотрудничество между странами и обмен опытом во время чемпионата мира 2022 года в Катаре. Участники конференции выделили важность совместной борьбы с организованной преступностью, киберпреступлениями и терроризмом. Было отмечено, что Интерполом реализуется проект "Стадия" с целью изучения опыта, успеха и извлечения уроков из опыта стран, проводивших до сих пор крупные мероприятия. Было доведено до сведения, что данный проект является важным инструментом для совместной деятельности мировых экспертов по безопасности.

В то же время было выделено, что принимаются все необходимые меры для проведения ЧМ-2022 в полностью безопасных условиях.

В заседании приняли участие 65 из 192 стран-членов Интерпола. Азербайджан был представлен заместителем министра внутренних дел Оруджом Заловым.