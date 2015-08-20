​Английский клуб направил официальное предложение Бураку Йылмазу

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Английский клуб "Вест Хэм" направил предложение футболисту клуба "Галатасарай" Бураку Йылмазу. Как сообщает Report, об этом официально заявил представитель стамбульского клуба.

В заявлении говорится, что распространенная в прессе информация не соответствует действительности, и предложение футболисту оценивается в 5 млн. евро. Однако Бурак Йылмаз не хочет уходить из "Галатасарая", а клуб не намерен его продавать.

Отметим, что Бурак Йылмаз выступает за "Галатасарай" с 2012 года. До этого он носил форму нападающего клуба "Трабзонспор".