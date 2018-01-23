Алексис Санчес стал самым высокооплачиваемым футболистом Английской премьер-лиги

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Новичок "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес стал самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Англии.

Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, игрок будет получать в клубе 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Так же для 30-летнего футболиста за 4 года предусмотрен бонус в размере 7,5 млн фунтов стерлингов.

До него игроком с самой высокой зарплатой в премьер-лиге Англии был полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба. Член французской сборной зарабатывает 290 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Отметим, что Алексис Санчес подписал контракт сроком на 4,5 года. "Манчестер Юнайтед" вместо нападающего из Чили передал лондонскому "Арсеналу" Генриха Мхитаряна.