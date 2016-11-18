АФФА сделала предупреждение клубам 1-го Дивизиона в связи с сомнительными играми

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Специальная комиссия АФФА по расследованию договорных матчей продолжает расследование в связи с сомнительными матчами.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт организации, согласно решению комиссии, в целях усиления контроля в матчах, которые пройдут сегодня между командами 1-го Дивизиона, будут даны строгие поручения.

Перед матчами судьи встретятся с тренерами и футболистами и передадут им поручения комиссии. Результаты расследования комиссии в этом направлении будут представлены Исполнительному комитету АФФА. В отношении команд, представителей клубов, тренеров и футболистов, замешанных в этом, будут применяться строгие санкции.