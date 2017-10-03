АФФА сделает сюрприз прощающемуся со сборной Азербайджана Рашаду Садыгову

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ До матча в рамках отборочного тура чемпионата мира 2018 года против сборной Чехии будет организована церемония прощания со сборной Азербайджана футболиста клуба "Карабах" Рашада Садыгова.

Об этом Report сообщил генсек АФФА Эльхан Мамедов.

По его словам, из-за прямого эфира мероприятие будет недолгим. Э.Мамедов сообщил, что руководство АФФА подготовило для Р.Садыгова сюрприз: "10 октября 2015 года до отборочной игры с Италией чемпионата Европы мы организовали похожее мероприятие. Та церемония была посвящена 100-й игре Рашада Садыгова в составе сборной Азербайджана. В этот раз до игры мы проведем церемонию прощания. Однако что будет, пусть остается сюрпризом".

Генсек отметил, что после мероприятия Садыгов выйдет на поле в форме сборной в последний раз.

Отметим, что 5 октября на Бакинском олимпийском стадионе в 20:00 состоится мачт между сборными Азербайджана и Чехии.