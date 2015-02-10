​АФФА наказала клубы "Нефтчи" и АЗАЛ

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал клуб "Нефтчи" на 1500 манатов.

Как сообщает Report, причиной этому послужило получение 4 футболистами как основной, так и заменяющей команды, желтой карточки на встрече с закатальским клубом "Симург".

Основной состав нанес клубу ущерб в размере 1000 манатов, а заменяющий - 500 манатов.

Дисциплинарный комитет наказал также столичный клуб АЗАЛ. На 78 минуте игры с "Габалой" футболист АЗАЛ Виктор Ибекои получил вторую желтую карточку и был отстранен на одну игру из-за неэтичного поведения, а клуб оштрафовали на 200 манатов. Виктору Ибекои придется пропустить предстоящую 11 февраля игру с "Карабахом".