АФФА: Информация об участии нашей сборной в договорной игре не соответствует действительности

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "В СМИ распространилась информация об участии нашей сборной в договорной игре".

Об этом в заявлении Report сказал руководитель Департамента информации и связей с общественностью АФФА Микаил Нариманоглу, комментируя сообщения о том, что якобы товарищеская игра между сборными Азербайджана и Казахстана была договорной.

Он опроверг распространенную казахстанскими СМИ статью о том, что игра была заранее обговорена, после чего между руководством прошла встреча: "В статье отмечается, что результат был заранее обговорен. Это ложь. Недействительна также информация о встрече руководства после игры. В статье также отмечается об оплате нашей стороной расходов за пребывание казахстанской команды в отеле и тренировочную площадку. Такого не может быть. Нашей стороной оплачена лишь половина причитающихся судьям денег. 50% расходов на съемки и вещание оплачены казахами. О каких-либо других затратах не может быть и речи".

Отметим, что казахстанские СМИ опубликовали информацию о том, что прошедшая 26 марта в Анталье товарищеская игра между командами Азербайджана и Казахстана была договорной и должна была завершиться со счетом 1:1. Якобы взамен АФФА оплатила расходы казахстанской команды за отель и тренировочную площадку. В информации отмечается, что из-за несоответствия результатов договоренности между сторонами возникли разногласия.