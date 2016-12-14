АФФА дополнила список лиц, имена которых упоминаются в договорных матчах

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ АФФА и PFL продолжают расследовать информацию, поступившую из УЕФА и других источников по поводу договорных игр между командами I дивизиона.

Как сообщает Report, Дисциплинарный комитет АФФА внес изменения в список команд, имена которых упоминаются в договорных играх.

Согласно решению соответствующей комиссии, до завершения расследования двое подозреваемых в этом футболистов лишаются права участия в проходящих под флагом АФФА матчах:

Шахдаг (Гусар): Удже Джукунъере

Энергетик (Мингечевир): Руслан Гамидов.

Принятое 22 ноября Дисциплинарным комитетом АФФА решение в отношении 9 человек оставлено в силе до завершения расследования:

Шахдаг (Гусар): Играр Самедов, Рафаэль Кубаров (администратор)

Раван (Баку): Эльвин Алиев, Джамшид Магеррамов

Геязань (Газах): Арзуман Велиев, Tунар Шахтахтинский

Энергетик (Мингечевир): Эльвин Ализаде, Кямран Лалаев

Арбитр: Aнар Ниязов.

Кроме того, решение, принятое 22 ноября Дисциплинарным комитетом в отношении еще 15 футболистов, признано потерявшим силу:

Шахдаг (Гусар): Кямран Агакеримов, Тофик Шафиев, Махиддин Агамов, Фаик Агакеримов

Раван (Баку): Акпер Ахмедов, Фарид Агаев, Миргасым Джаббарлы, Омид Масуми, Фарид Гулиев

Бакинец (Баку): Бахрам Бахрамзаде, Хазар Гарибов

Геязань (Газах): Орхан Аскеров

Энергетик (Мингечевир): Орхан Алибалаев

Шарурспор (Баку): Мехти Расулов, Самир Мусаев

Отметим, что результаты проведенных комиссией расследований будут представлены в Исполнительный комитет АФФА и в отношении причастных к договорным играм команд, официальных представителей клубов, тренеров и футболистов будут применены серьезные санкции.