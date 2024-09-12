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Операционная компания Baku City Circuit организовала медиатур для представителей зарубежных СМИ

Операционная компания Baku City Circuit организовала медиатур для представителей зарубежных СМИ Операционная компания Baku City Circuit организовала традиционный медиатур для представителей международных СМИ в преддверии Гран-при Азербайджана "Формулы-1".
Формула 1
12 сентября 2024 г. 10:27
Операционная компания Baku City Circuit организовала медиатур для представителей зарубежных СМИ

Операционная компания Baku City Circuit организовала традиционный медиатур для представителей международных СМИ в преддверии Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Об этом Report сообщили в Операционной компании.

Медиа-тур начался с Гобустанского национального историко-художественного заповедника, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Иностранным журналистам, посетившим музей на территории заповедника, была предоставлена информация об истории Азербайджана и древних наскальных изображениях.

В Туристическом комплексе грязевых вулканов представители зарубежных медиа ознакомились с особенностями грязевых вулканов.

Медиа-тур завершился в Ичеришехер.

Отметим, что гонки в Баку будут освещать около 300 местных и зарубежных журналистов.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Formula 1": Beynəlxalq KİV nümayəndələri üçün media tur təşkil edilib

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