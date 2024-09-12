Операционная компания Baku City Circuit организовала медиатур для представителей зарубежных СМИ

Операционная компания Baku City Circuit организовала традиционный медиатур для представителей международных СМИ в преддверии Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Операционная компания Baku City Circuit организовала традиционный медиатур для представителей международных СМИ в преддверии Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Об этом Report сообщили в Операционной компании.

Медиа-тур начался с Гобустанского национального историко-художественного заповедника, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Иностранным журналистам, посетившим музей на территории заповедника, была предоставлена информация об истории Азербайджана и древних наскальных изображениях.

В Туристическом комплексе грязевых вулканов представители зарубежных медиа ознакомились с особенностями грязевых вулканов.

Медиа-тур завершился в Ичеришехер.

Отметим, что гонки в Баку будут освещать около 300 местных и зарубежных журналистов.