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Норрис выиграл Гран-при Монако "Формулы-1"

Норрис выиграл Гран-при Монако "Формулы-1" Британский пилот команды "Макларен" Ландо Норрис стал победителем восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Монако.
Формула 1
25 мая 2025 г. 21:37
Норрис выиграл Гран-при Монако Формулы-1

Британский пилот команды "Макларен" Ландо Норрис стал победителем восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Монако.

Как передает Report, на второй позиции финишировал монегаск Шарль Леклер из "Феррари". Тройку лучших замкнул австралиец Оскар Пиастри, выступающий за "Макларен".

Пиастри продолжает лидировать в зачете пилотов (161 очко). В тройке лидеров находятся Норрис (158) и нидерландец Макс Ферстаппен (136). "Макларен" занимает первое место в Кубке конструкторов (319), главными преследователями являются "Мерседес" (147), "Ред Булл" (143) и "Феррари" (142).

Следующий этап пройдет в Барселоне с 30 мая по 1 июня.

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