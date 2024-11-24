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Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом Формулы 1

Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом Формулы 1 Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен в четвертый раз подряд стал чемпионом Формулы 1 по результатам Гран-при Лас-Вегаса.
Формула 1
24 ноября 2024 г. 11:40
Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом Формулы 1

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен в четвертый раз подряд стал чемпионом Формулы 1.

Как передает Report, сегодня в США состоялся Гран-при Лас-Вегаса Формулы 1, в котором победу одержал британский пилот "Мерседеса" Джордж Рассел.

Второе место у Льюиса Хэмилтона. Тройку лучших замкнул испанец Карлос Сайнс-младший.

Для сегодняшнего досрочного триумфа 27-летнему Ферстаппену, опережающему своего основного соперника - гонщика "Макларена" Ландо Норриса на 62 очка перед стартом гонки, необходимо было финишировать впереди британца. По итогам Гран-при Ферстаппен (403 очка) занял пятое место, а Норрис (340 очков) финишировал позади на шестой позиции.

До финала сезона 2024 года осталось два этапа, которые пройдут в следующие два уикенда. Предпоследним Гран-при станет этап в Катаре, а завершится этот год финальным заездом на Гран-при Абу-Даби.

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