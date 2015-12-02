​Золото на мировом рынке подорожало

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ 1 декабря на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 0,95% и составил 17 888,35 пунктов, индекс S&P 500 - на 1,07% - до 2 102,63 пунктов, Nasdaq - на 0,93% - до 5 156,31 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 0,62% - до 6 395,65 пунктов, французский индекс CAC-40 снизился на 0,87% - до 4 914,53 пунктов, германский DAX - на 1,06% - до 11 261,24 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 0,39% и составила 1 067,70 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0613 (-0,19%).