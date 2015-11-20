Золото на мировом рынке подорожало

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ 9 октября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,02% и составил 17 732,75 пункта, индекс S&P 500 на 0,11% - до 2 081,24 пункта, а Nasdaq подешевел на 0,03% - до 5 073,64 пункта.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 повысился на 0,81% - до 6 329,93 пункта, французский индекс CAC-40 подорожал на 0,17% - до 4 915,10 пункта, а германский DAX вырос на 1,14% - до 11 085,44 пункта.

Утром на COMEX стоимость унции золота подорожала на 0,42% и составила 1 082,40 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0721 доллара (-0,12%).