​Золото на мировом рынке подорожало

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ 17 сентября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,39% и составил 16 674,74 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,26% - до 1 995,20 пунктов, Nasdaq вырос на 0,10% - до 4 893,95 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,68% - до 6 186,99 пунктов, французский индекс CAC-40 вырос на 0,20% - до 4 655,14 пунктов, германский DAX - на 0,02% - до 10 229,58 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 0,90% и составила 1 127,10 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1397 (-0,33%).