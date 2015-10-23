​Золото мировом рынке подорожало

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ 22 октября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 1,87% и составил 17 489,16 пунктов, индекс S&P 500 - на 1,66% - до 2 052,51 пунктов, Nasdaq на 1,65% - до 4 920,05 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 0,44% - до 6 376,28 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 2,28% - до 4 802,18 пунктов, германский DAX - на 2,48% - до 10 491,97 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 2,80 доллара или 0,24% и составила 1 168,90 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1119 (+0,09%).