Ziraat Bank Azerbaijan получил лицензию

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Решением правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) ОАО Ziraat Bank Azerbaijan была выдана лицензия. Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной ЦБА информации.

"Изменение статуса представительства турецкого банка, имеющего широкую международную сеть, еще больше расширит связи между банковскими секторами двух стран, что даст возможность усилить конкуренцию в банковском секторе и развить сектор в целом. Обращение T.C. Ziraat Bankası было рассмотрено Центральным банком Азербайджана в соответствии с законодательством. В связи с тем, что банк выполнил все необходимые требования для получения лицензии, обращение получило положительную оценку", - говорится в заявлении ЦБА.