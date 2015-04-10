Ziraat Bank Azerbaijan в ближайшие дни начнет работу

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ ОАО "Ziraat Bank Azerbaijan" в ближайшее время начнет деятельность в Азербайджане. Как сообщает Report, Ziraat Bank Azerbaijan, получивший лицензию решением Правления Центрального банка Азербайджана от 30 декабря 2014 года, уже начал формирование рабочего состава. С этой целью ведущим сотрудникам ряда коммерческих банков Азербайджана были направлены пригласительные письма в связи с набором на вакантные должности.

Отметим, что 2 апреля Государственный комитет по ценным бумагам зарегистрировал 50 000 обыкновенных бездокументарных именных акций каждый номиналом в 1000 манатов Ziraat Bank Azerbaijan, размещенных методом закрытой подписки. В результате уставный капитал банка составил 50 млн. манатов.

Напомним, что ОАО "Ziraat Bank Azerbaijan" является дочерней структурой турецкого ОАО "T.C. Ziraat Bankası". T.C Ziraat Bankası является крупной банковской организацией Турции. Активы банка по состоянию на 1 января 2015 года составили 247,6 млрд. турецких лир (TL). По сегодняшнему курсу (2,62 TRY/USD) это составляет приблизительно 94,5 млрд. долларов. Банк имеет 23 617 сотрудников, 1 682 филиалов и отделений, 6 043 ATM. T.C. Ziraat Bank завершил прошлый год с прибылью в 4,05 млрд. лир (1,5 млрд. долларов). Его доля в банковском секторе Турции составляет 12%.