​Западные индексы показывают различную динамику

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ 30 ноября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,43% и составил 17 721,13 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,46% - до 2 080,45 пунктов, Nasdaq вырос на 0,37% - до 5 108,7 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,3% - до 6 356,09 пунктов, французский индекс CAC-40 вырос на 0,56% - до 4 957,60 пунктов, германский DAX - на 0,78% - до 11 382,23 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 0,7% и составила 1 063,70 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0583 (-0,22%).