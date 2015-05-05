Западные фондовые индексы выросли

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ 4 мая на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 0,26% и составил 18 070,40 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,29% - до 2 114,49 пунктов, а Nasdaq - на 0,23% - до 5 016,93 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 повысился на 0,36% - до 6 985,95 пунктов, Германский DAX - на 1,44% - до 11 619,85 пунктов, французский индекс CAC-40 на 0,70% - до 5 081,97 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,09% и составила 1 185,70 долларов, курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1140 (-0,05%).