Замдиректора Палаты: Частное кредитное бюро охватит больше населения

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Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Создание кредитного бюро важно с позиции формирования долгосрочной базы для обеспечения финансовой устойчивости и выполнения обязательств.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель главного исполнительного директора Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Асим Зульфугаров на мероприятии, посвященном учреждению первого частного кредитного бюро.

По его словам, в настоящее время у 36% взрослого населения имеются кредитные данные: “Частное кредитное бюро охватит больше населения. Финансовые учреждения будут иметь возможность лучше оценить риски".