Вугар Гюльмамедов: Новые предложения направлены на повышение ответственности аудируемых

В завершившемся 2024 году, объявленном по распоряжению президента Ильхама Алиева "Годом солидарности во имя зеленого мира", в Баку прошла 29-я сессия Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Во время этого важного мероприятия Счетная палата (С

В завершившемся 2024 году, объявленном по распоряжению президента Ильхама Алиева "Годом солидарности во имя зеленого мира", в Баку прошла 29-я сессия Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Во время этого важного мероприятия Счетная палата (СП) объявила предварительные результаты "Климатического сканера", подготовленного при ее участии.

Кроме того, большой интерес вызвали проведенные палатой экологические аудиты, проверки управления госфинансами и проектов, осуществляемых на освобожденных территориях.

Председатель СП Вугар Гюльмамедов ответил на вопросы Report об итогах года и о будущих планах.

- Какие области охватили экологические аудиты, проведенные СП в прошлом году, какие недостатки были выявлены? В частности, какие шаги были предприняты в связи с коллекторно-дренажными системами и деградацией орошаемых земель в Кура-Аразской низменности?

- Объявление 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира" и проведение COP29 в Баку повысило ответственность Счетной палаты и увеличило количество проводимых экологических аудитов. В рабочем плане прошлого года мы предусмотрели 2 экологических аудита - "Аудит деятельности по борьбе с деградацией орошаемых земель и состояния коллекторно-дренажных систем в Кура-Аразской низменности" и "Аудит оценки эффективности и результативности управления безопасными отходами".

Аудиты эффективности требуют значительных трудовых и временных ресурсов, проведение обоих экологических аудитов, я думаю, наглядно демонстрирует актуальность вопроса для нас.

Результаты одного из этих аудитов уже обнародованы. Был выявлен сброс канализационных и сточных вод в Куру, непригодное состояние большей части дренажной сети, большие потери воды, недолжным образом осуществленные мероприятия на засоленных почвах, снижение показателей производства ряда основных сельскохозяйственных продуктов в стране по сравнению с предыдущими годами, в том числе из-за засоления почв. Мы представили заинтересованным сторонам наши предложения по устранению выявленных аудитом недостатков.

Результаты других проверок будут обнародованы в ближайшее время.

В качестве другого примера в сфере экологического аудита можно привести проведение в последнем квартале прошлого года ежегодного собрания рабочей группы по экологическому аудиту Европейской организации высших органов аудита. На этом мероприятии мы обсудили повышение роли института аудита в решении экологических проблем, обменялись опытом в этой области, затронули основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Эта встреча еще раз показала, что высшие органы аудита должны стремиться выполнять свои обязанности по защите окружающей среды, для чего необходимо увеличивать количество экологических аудитов.

- Какие основные проблемы в сфере управления государственными финансами выявила палата в прошлом году? Какие риски актуальны на следующий период?

- В прошлом году СП подготовила и представила 9 заключений по госбюджету и бюджетам отдельных структур, входящих в пакет. 4 из них связаны с бюджетными прогнозами на этот год. В них мы прокомментировали выявленные проблемы в государственных финансах и дали наши рекомендации по совершенствованию управления ими.

Отмечу положительный момент: некоторые проблемы, выявленные в предыдущем году, были полностью или частично устранены в прошлом году, а по некоторым ведется работа.

Как известно, в ноябре бюджетный пакет на 2025 год широко обсуждался в Милли Меджлисе в трех чтениях с участием соответствующих ведомств. Мы считаем, что наши заключения по проектам государственного бюджета и бюджетов двух внебюджетных государственных фондов внесли свой вклад в эти обсуждения. Наши заключения стали теми важнейшими аналитическими документами, формирующими представление об ожиданиях по управлению государственными финансами на следующий период. С ними и соответствующими резюме, а также с нашими выступлениями на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов Милли Меджлиса можно ознакомиться на нашем официальном сайте.

Как вы знаете, мы регулярно включаем в наши заключения данные о фискальных рисках. В прошлом году мы также следовали этой традиции и отметили основные риски по проекту бюджета на 2025 год в своем заключении. Некоторые из них были учтены в бюджетной документации, а некоторые, являющиеся актуальными на последующий период, мы сгруппировали как макроэкономические, специфические и институциональные. К ним мы отнесли ежегодное повышение доли государственного сектора в портфеле инвестиций в основной капитал, увеличение государственных обязательств в социальной и других сферах, рост расходов на обслуживание государственного долга, выражающийся значительными суммами, и т.д.

Что касается прошлого года, я хотел бы остановиться на нескольких моментах, связанных с исполнением бюджета. Они показывают необходимость повышения дисциплины некоторыми организациями, финансируемыми из бюджета.

Согласно данным об исполнении бюджета, за первые 11 месяцев был зафиксирован значительный профицит. Это примерно 3 миллиарда манатов. Если учесть остатки на начало года и финансирование дефицита в течение года эта сумма будет еще больше. В качестве причин этого я могу отметить несвоевременное исполнение бюджета (выделенных средств), относительно формальный подход некоторых организаций к процессу прогнозирования госсредств, несвоевременное проведение закупок, неправильное проведение оформления расходов, неправильное управление инвестиционными проектами заказчиками. Это подтверждается проведенными аудитами.

- Какие результаты были достигнуты в выполнении международных обязательств Азербайджана по борьбе с изменением климата? Какие недостатки были выявлены в результате проведения "Климатического сканера"?

- Как известно, мы присоединились к проекту "Климатический сканер", результаты которого были объявлены в рамках COP29. Этот проект стал новшеством и для нас, а проведение такого престижного мероприятия дало нам возможность проверить себя в нем. За короткое время мы направили запросы в государственные учреждения, оценили информацию и представили ее международной организации для обобщения.

Проект касался раскрытия обобщенной информации по всему миру. К COP29 из 141 страны 61 завершила оценку. В целом могу сказать, что хотя ситуация в большинстве стран удовлетворительна в плане государственной политики и управления, в финансовой сфере она не радует. Сканер позволяет определить потенциальные темы аудита на будущее. Я считаю, что мы будем использовать результаты сканера для оценки рисков при выборе тем для рабочего плана СП.

- Что насчет аудитов по подотчетности и прозрачности государственных органов? В каких областях наблюдается улучшение и какие существуют недостатки?

- Мы неоднократно озвучивали основные критерии финансовой отчетности и прозрачности. Проведенные нами аудиты и анализы показывают прогресс в некоторых областях. Например, можно отметить улучшения в своевременном представлении отчетов об исполнении бюджета и закупках по сравнению с предыдущими годами, расширение применения процедур и методов, указанных в законе "О государственных закупках" при приобретении товаров, работ и услуг, составление отчетов об исполнении бюджета в соответствии с установленными требованиями, обеспечение обязательного аудита предприятий и публикация финансовой отчетности вместе с аудиторским заключением.

Однако результаты государственного аудита показывают, что в подотчетности государственных органов все еще есть области, требующие совершенствования. К ним можно отнести ведение учета в соответствии с принятой в стране международной системой финансовой отчетности, составление и своевременное представление финансовой отчетности в соответствии с системой финансовой отчетности (МСФО или МСФООС), усиление механизма внутреннего контроля в организациях государственного сектора. Также очень важно увеличение числа сотрудников со знаниями и навыками для выполнения этих задач.

- Был проведен аудит Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда. Что показывает оценка жилищного обеспечения и какие рекомендации вы представили?

- Согласно предварительной оценке, 15% сделок купли-продажи жилья в стране в течение года финансируются за счет ипотечных кредитов. Очевидно, что это имеет определенное влияние на конъюнктуру рынка недвижимости. Рост спроса на строительство жилья дает основание говорить о продолжающемся увеличении доли ипотечных кредитов и арендного жилищного фонда с правом выкупа на рынке недвижимости.

Проведенный аудит показывает, что средства, возвращенные от выдачи льготных ипотечных кредитов, не были полностью направлены на рефинансирование, часть была направлена на покрытие ипотечных облигаций и пр.

Мы считаем, что для эффективного использования финансовых ресурсов фонда и повышения его устойчивости следует отдавать предпочтение направлению средств на рефинансирование, особенно для удовлетворения спроса на льготные ипотечные кредиты и расширения доступа к ипотеке.

Необходимо также эффективнее управлять арендным портфелем фонда, который не сдан в аренду, обеспечить это своевременно, повысить операционную эффективность для обеспечения оптимального распределения ресурсов.