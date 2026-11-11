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    Внешний госдолг Азербайджана за октябрь сократился на $28,3 млн

    Финансы
    • 11 ноября, 2026
    • 11:06
    Внешний госдолг Азербайджана за октябрь сократился на $28,3 млн

    Внешний государственный долг Азербайджана за октябрь сократился на $28,3 млн и по состоянию на 1 ноября составил $4 млрд 481,2 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, показатель оказался на 7,7% ниже, чем на аналогичную дату прошлого года.

    В 2025 году внешний государственный долг страны уменьшился на 6,7% - до 4 млрд 813,5 млн долларов, или 8 млрд 183 млн манатов.

    Государственный комитет статистики Внешний государственный долг Азербайджана
    Azərbaycanın xarici dövlət borcu 8 %-ə yaxın azalıb
    Azerbaijan's external public debt falls by 7.7%
    44 filmi
    44 filmi

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