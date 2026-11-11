Внешний госдолг Азербайджана за октябрь сократился на $28,3 млн

Внешний государственный долг Азербайджана за октябрь сократился на $28,3 млн и по состоянию на 1 ноября составил $4 млрд 481,2 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, показатель оказался на 7,7% ниже, чем на аналогичную дату прошлого года.

В 2025 году внешний государственный долг страны уменьшился на 6,7% - до 4 млрд 813,5 млн долларов, или 8 млрд 183 млн манатов.