Внешний госдолг Азербайджана за октябрь сократился на $28,3 млн
Финансы
- 11 ноября, 2026
- 11:06
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Внешний государственный долг Азербайджана за октябрь сократился на $28,3 млн и по состоянию на 1 ноября составил $4 млрд 481,2 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, показатель оказался на 7,7% ниже, чем на аналогичную дату прошлого года.
В 2025 году внешний государственный долг страны уменьшился на 6,7% - до 4 млрд 813,5 млн долларов, или 8 млрд 183 млн манатов.
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