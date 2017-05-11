Внешнеторговый оборот Азербайджана увеличился на 11%

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В январе-апреле текущего года объем внешнеторгового оборота Азербайджана по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 11,35% - до 5 595,7 млн долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

За отчетный период объем операций импорта в годовом сравнении сократился на 16,53% и составил 2 164,998 млн долларов, а операций экспорта увеличился на 41,11%, составив 3 430,702 млн долларов. В этом году по внешнеторговым операциям сложилось положительное сальдо в размере 1 265,705 млн долларов. В аналогичном периоде прошлого года отрицательное сальдо составило 144,369 млн долларов.

Согласно отчету, за 4 месяца Азербайджан осуществил торговые операции со 157-ю странами. Число стран-партнеров увеличилось на 3% в годовом сравнении. За этот период в страну импортировано 6 298 наименований товаров, экспортировано 1 921 наименование товаров.