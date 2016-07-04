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    ​Вкладчики Bank Standard выражают недовольство банком

    Банк возвращает долларовые вклады в манатах

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Сегодня ЗАО Bank Standard начал возвращать средства клиентам, имеющим вклады на сумму свыше 1 000 манатов. Сотрудники Report отследили процесс возврата вкладов в головном офисе банка.

    Наблюдения показали, что вкладчики выражают свое недовольство по поводу выплат. Bank Standard не выплачивает более 5 тыс. манатов на руки. Для получения остальной суммы вкладчикам необходимо подождать до следующего месяца. То есть банк установил лимит в размере 5 тыс. манатов на ежемесячные выплаты.

    Кроме того, Bank Standard возвращает долларовые вклады в национальной валюте. Курс рассчитывается по 1,54 AZN/USD. Однако в самом банке доллары не продаются, а курс продажи в близлежащих банках равен 1,60 AZN/USD. Поэтому вкладчики Bank Standard выражают недовольство банком. 

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