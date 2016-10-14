Вкладчикам 10 закрытых банков Азербайджана компенсировано 323,3 млн. манатов

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) продолжает выплату компенсаций застрахованным вкладчикам 10 коммерческих банков, лицензии которых были аннулированы в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на ADIF, на данный момент общая сумма компенсаций по этим банкам составляет в целом 323,268 млн манатов.

Так, вкладчикам ОАО Parabank выплачено 32,82 млн манатов, ОАО Zaminbank – 50,853 млн манатов, ОАО Kredobank – 17,977 млн манатов, ОАО Dekabank – 2,849 млн манатов, ОАО Atrabank – 13,869 млн манатов, ОАО Кавказский банк развития – 1,846 млн манатов, ОАО Bank of Azerbaijan – 24,091 млн манатов, ОАО Gencebank - 969 тыс. манатов, ОАО Texnikabank - 119,977 млн манатов, ЗАО BankStandard - 58,012 млн манатов.