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    Вице-президент Всемирного банка прибудет в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

    Ожидается участие С.Мюллера в официальном мероприятии в Баку по случаю 25-летия установления отношений

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ 18 сентября вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирил Мюллер (Cyril Muller) прибудет с визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report, его визит продлится 2 дня.

    В рамках визита предусмотрена встреча С.Мюллера с президентом Азербайджана и официальными лицами, входящими в экономический блок правительства.

    Также ожидается участие гостя в официальном мероприятии по случаю 25-летия установления отношений между Азербайджаном и Всемирным банком, которое будет организовано в Баку.

    Напомним, что в настоящее время банк имеет в Азербайджане 11 активных проектов.

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