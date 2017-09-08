Вице-президент Всемирного банка прибудет в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ 18 сентября вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирил Мюллер (Cyril Muller) прибудет с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, его визит продлится 2 дня.

В рамках визита предусмотрена встреча С.Мюллера с президентом Азербайджана и официальными лицами, входящими в экономический блок правительства.

Также ожидается участие гостя в официальном мероприятии по случаю 25-летия установления отношений между Азербайджаном и Всемирным банком, которое будет организовано в Баку.

Напомним, что в настоящее время банк имеет в Азербайджане 11 активных проектов.