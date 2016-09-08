Валютные резервы Китая упали до пятилетнего минимума

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В августе этого года валютные резервы Китая (без учета Гонконга, Макао и Тайваня) сократились на 15,89 млрд. – до 3,185 трлн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, валютные резервы снизились до самой минимальной отметки с декабря 2011 года.

Напомним, что валютные резервы Китая в июле сократились на 4,1 млрд. долларов - это в 4 раза меньше, чем в августе. Тем не менее, темпы снижения превышают прогнозы аналитиков. Специалисты объясняют сложившуюся ситуацию оттоком капитала из страны. Процесс оттока капитала, вероятнее всего, продолжится до конца года. В свою очередь, ожидается дальнейшее ослабление национальной валюты страны – юаня.