​Валютные резервы Центробанка Азербайджана выросли

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Объем официальных валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 1 апреля 2016 года составил 4 065,8 млн. долларов США. Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, валютные резервы по сравнению с состоянием на 1 марта 2016 года выросли на 39,5 млн. долларов или 1%.

Отметим, что объем валютных резервов ЦБА сократился на 950,9 млн. долларов или 19% по сравнению с состоянием на 1 января 2016 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сокращение составило 5 406,3 млн. долларов или 57,1%.